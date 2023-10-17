Клаудиньо может покинуть «Зенит» - назван потенциальный покупатель

Бразильский полузащитник Клаудиньо может покинуть петербургский «Зенит» и вернуться на родину. По сообщениям Palestra News, в подписании хавбека заинтересован «Палмейрас».

Стороны еще не начали переговоры по возможной сделке, однако есть вероятность того, что по завершении сезона бразильский клуб сделает предложение чемпиону России по трансферу 26-летнего хавбека.

Клаудиньо выступает за петербургский коллектив с августа 2021 года. Срок действующего трудового соглашения игрока с «сине-бело-голубыми» рассчитан до середины 2027 года. Его трансферный ценник – 20 миллионов евро.