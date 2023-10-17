Харин: «При Ромащенко у «Ахмата» появилась система»

Полузащитник «Ахмата» Евгений Харин поделился комментарием о работе с новым тренером команды Мирославом Ромащенко.

«При Ромащенко появилась система, каждый знает, что ему нужно делать. В последних матчах у нас произошел спад, не могу конкретно сказать, с чем это может быть связанно. Думаю, в каких-то матчах нам просто не повезло», — приводит слова Харина «Спорт-Экспресс».

При этом футболист отметил, что везение нужно заслужить, поэтому команда продолжает усердно работать.

На данный момент грозненский коллектив располагается на 11-й позиции в Российской премьер-лиге, имея в своем активе 12 зачетных баллов.

22 октября «Ахмат» на выезде сыграет с «Ростовом» в матче 12-го тура РПЛ. Старт игры запланирован на 19:00 по столичному времени.