Кержаков рассказал, почему завершил карьеру футболиста

Бывший нападающий «Зенита» Александр Кержаков ответил на вопрос о завершении карьеры игрока.

«Все говорили, что мог бы еще поиграть, но у меня было желание закончить карьеру в родном клубе. Сразу увидел, что Роберто Манчини я не нужен. Контракт закончился, и я решил завершить карьеру», — приводит слова Кержакова «Спорт-Экспресс».

Экс-игрок признался, что у него не было ни одного разговора с итальянским тренером, ведь тот даже не пускал его на тренировки команды.

Кержаков завершил карьеру в 2017 году. На данный момент 40-летний россиянин является главным тренером сербского «Спартака» из Суботицы.