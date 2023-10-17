Агент Кайо рассказал о состоянии защитника

Агент защитника «Краснодара» Кайо Нето Хеновес рассказал о состоянии своего клиента.

«Восстановление Кайо идет очень хорошо, он делает успехи в этом. Но пока сложно сказать, когда он вернется в Россию. Сейчас он в Бразилии», - приводит слова Хеновеса «РБ Спорт».

Напомним, что 28-летний футболист получил травму плеча в матче шестого тура Российской премьер-лиги против воронежского «Факела».

В текущем сезоне Кайо принял участие в семи играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Ранее СМИ сообщали, что бразилец не поможет «быкам» в этом календарном году.