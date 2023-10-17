Полузащитник Харин — о дебюте за сборную России: Невероятные эмоции

Полузащитник грозненского «Ахмата» Евгений Харин высказался о своем дебюте за сборную России.

28-летний полузащитник появился на поле на 84-й минуте товарищеского матча против сборной Камеруна (1:0).

Игрок отметил, что почувствовал невероятные эмоции, которые тяжело описать словами.

«Всегда приятно выходить на поле, когда болельщики заполняют трибуны. Мы для них устроили настоящий праздник. Спасибо каждому, кто пришел поддержать нас», - приводит слова Харина «Спорт-Экспресс».

В текущем сезоне Харин принял участие в 11 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя результативными передачами партнерам по команде.