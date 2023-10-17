Жена Глушакова: «Каково жить с Денисом? С кайфом, он хороший муж и отец»

Футболистка ЖФК ЦСКА Ксения Коваленко ответила на вопрос о своём муже, хавбеке костромского «Спартака» Денисе Глушакове.

«Каково жить с Глушаковым? С кайфом. Он очень хороший муж и отец, много делает работы по дому. Как-нибудь выложу видео, как Денис гладит одежду. Очень хороший мужчина», — приводит слова Коваленко портал «РБ Спорт».

Пара состоит в браке с мая 2021 года. В марте того же года у них родилась дочь, которую они назвали Милой.

В конце прошлого сезона 36-летний Глушаков покинул «Пари НН» на правах свободного агента, а в середине сентября футболист присоединился к «Спартаку» из Костромы.