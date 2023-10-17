Фомин избежал серьёзной травмы и готовится к матчу с «Локомотивом»

Полузащитник московского «Динамо» и сборной России Даниил Фомин избежал серьезной травмы в товарищеском матче против национальной команды Кении (2:2).

Как стало известно журналистам Sport24, хавбек в штатном режиме готовится к предстоящему дерби с «Локомотивом», которое пройдет в рамках 12-го тура Российской премьер-лиги.

Напомним, что Даниил из-за повреждения был заменен в середине первого тайма матча против кенийцев. Вместо него на поле появился Далер Кузяев.

Столичное дерби «Локомотив» - «Динамо» пройдет на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 21 октября. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 по московскому времени.