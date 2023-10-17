Президент «Урала» отреагировал на дебют Помазуна за сборную России

Президент екатеринбургского «Урала» Григорий Иванов высказался о дебюте голкипера команды Ильи Помазуна за сборную России. Вратарь появился в стартовом составе на матч против Кении.

«Рад, что Илья дебютировал за сборную, но пока не успел поздравить его. Он сегодня прилетит в Екатеринбург, и мы поговорим», - передает слова руководителя «РИА Новости».

Матч сборных России и Кении прошел в Турции и завершился вничью со счетом 2:2.

В нынешнем розыгрыше Премьер-лиги Помазун провел 11 поединков за «Урал». 27-летний вратарь пропустил 14 мячей, а в пяти матчах сохранил свои ворота в неприкосновенности.