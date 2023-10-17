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Фомин заявил, что готов остаться в «Динамо» до конца карьеры

17 Октября 2023 • 11:25 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин признался, что готов остаться в московском клубе до конца своей профессиональной карьеры.

Ранее 26-летний футболист заявил, что не получал предложений от французского «Лиона» и других европейских клубов.

«Если не будет никаких вариантов именно в Европе, то почему бы с «Динамо» не бороться за самые высокие места. Можно ли говорить, что не перейду в «Спартак» и «Зенит»? Сейчас я играю в «Динамо» и вижу себя в этом клубе», — цитирует Фомина ТАСС.

Напомним, Фомин перешёл в «Динамо» летом 2020 года из «Уфы». В текущем сезоне полузащитник провёл за «бело-голубых» 12 матчей, в которых забил два гола и отдал две результативные передачи. Действующий контракт игрока сборной России с московским клубом рассчитан до лета 2025 года.  

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Даниил Фомин
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