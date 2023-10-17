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Игрок «Динамо» Фомин: «Овечкин оказался простым парнем»

17 Октября 2023 • 11:10 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Полузащитник «Динамо» Даниил Фомин поделился мнением об известном российском хоккеисте Александре Овечкине.

Напомним, летом прошлого года Овечкин, выступающий за клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», принял участие в товарищеском матче «Динамо» против команды из Медиалиги «Амкал». В той встрече хоккеист сумел отметиться забитым голом.

«Он оказался простым парнем. Думал, к нему обращаться на «вы», он сказал: «Да ты чего, давай на «ты». Я помню, что чуть поразминались, тяжело было Сане на разминке, он где-то паузу брал. Сказал: «Подождите». Не привык так», — приводит слова Фомина ТАСС.

После 11 туров текущего розыгрыша чемпионата России «Динамо» занимает восьмое место в турнирной таблице, набрав 17 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Александр Овечкин Даниил Фомин
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