Харин: «Рад, что Россия остаётся в УЕФА»

Хавбек грозненского «Ахмата» и национальной сборной России Евгений Харин прокомментировал решение РФС остаться в УЕФА.

«Рад, что мы остаёмся в УЕФА. Моё мнение, что не нужен никакой переход», - приводятся слова полузащитника на страницах «Чемпионата».

Ранее генсек РФС Максим Митрофанов заявил, что Россия намерена оставаться членом УЕФА.

В конце февраля прошлого года ФИФА и УЕФА совместным решением отстранили российские сборные и клубы от участия в международных соревнованиях. В связи с этим россияне могут проводить исключительно товарищеские поединки.