Осинькин: «Это стечение обстоятельств, что из «Зенита» в сборную России был вызван только Сергеев»

Главный тренер «Крыльев Советов» Игорь Осинькин высказался дебюте нападающего «Зенита» Ивана Сергеева в составе сборной России.

Специалист назвал стечением обстоятельств тот факт, что из петербургского клуба лишь Сергеев был вызван в национальную команду.

«В «Зените» есть и российские достаточно квалифицированные футболисты — Мостовой, Круговой, Кержаков. Наверное, это стечение обстоятельств. Кузяев уже не игрок «Зенита», но ассоциируется только с ним», — приводит слова Осинькина Metaratings.

Напомним, в прошедшем товарищеском матче против Кении (2:2) Сергеев вышел на поле на 66-й минуте игры и не сумел отличиться результативными действиями. Отметим, что ранее футболист выступал под руководством Осинькина за «Крылья Советов».