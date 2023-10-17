Фомин рассказал, получил ли предложение от «Лиона»

Хавбек сборной России и московского «Динамо» Даниил Фомин отреагировал на слухи о возможном трансфере во французский «Лион».

«Что касается «Лиона», то это неправда. Ничего такого не было. Были ли предложения от европейских клубов за карьеру в «Динамо»? Нет, такого не было», - передает слова полузащитника ТАСС.

Напомним, что Даниил защищает цвета московского коллектива с 2020 года. В общей сложности полузащитник провел 117 поединков за «Динамо», в которых записал на свой счет 26 забитых мячей и 14 голевых передач.

Ближайший матч «бело-голубые» проведут на выезде против столичного «Локомотива».