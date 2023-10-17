Грицаенко рассказал, почему тяжело играть против Дзюбы

Защитник «Рубина» Алексей Грицаенко рассказал, против каких нападающих ему было сложнее всего играть.

«Первый — Артём Дзюба. Он действительно хорошо сохраняет мячи, ставит корпус, из‑за чего ты не понимаешь, где мяч. А второй — Эльдар Низамутдинов. Он регулярно доставлял неприятности», — приводит слова Грицаенко «Матч ТВ».

В нынешнем сезоне 35-летний форвард «Локомотива» Артём Дзюба провел 12 матчей во всех турнирах, забил три гола и записал на свой счет две голевые передачи.

В 12-м туре чемпионата России «Локомотив» примет «Динамо», а у «Рубина» будет гостить ЦСКА. Оба матча пройдут 21 октября.