Обляков: «Мы провели хороший и плодотворный сбор»

Полузащитник ЦСКА и сборной России Иван Обляков оценил октябрьский сбор национальной команды, по ходу которого были добыты победа над Камеруном (1:0) и ничья с Кенией (2:2).

«Мы провели хороший и плодотворный сбор, играли хорошо. Не отталкиваемся от соперников, всё равно стараемся играть в свою игру. Улучшаем навыки игры — это то, что просит тренерский штаб», — приводит слова Облякова «Матч ТВ».

Напомним, в матче с Кенией Обляков отметился забитым голом, сравняв счёт на 89-й минуте встречи. Следующий соперник сборной России по товарищеским матчам и дата проведения игры пока не известны.