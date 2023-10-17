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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Фомин рассказал о своём состоянии после травмы

17 Октября 2023 • 07:31 Комментировать

Хавбек московского «Динамо» Даниил Фомин, получивший травму в поединке за сборную России, поведал о состоянии здоровья.

«Самочувствие? Вроде нормально. Смогу ли сыграть с «Локомотивом»? Не знаю. Сейчас чуть-чуть испытываю болевые ощущения», - передает слова полузащитника «Спорт-Экспресс».

Напомним, что Даниил получил травму в середине первого тайма товарищеского матча против национальной команды Кении. Встреча состоялась в Турции и завершилась результативной ничьей со счетом 2:2.

Матч «Локомотив» - «Динамо» состоится на стадионе «РЖД Арена» в субботу, 21 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Динамо Москва Сборная России Даниил Фомин
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