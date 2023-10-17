​Булыкин: «Кения - это команда уровня Лихтенштейна»

Бывший нападающий российской сборной Дмитрий Булыкин был уверен в том, что сборная России играючи расправится с Кенией, но не тут-то было - матч закончился со счетом 2:2. Булыкин не скрывает своего удивления, помноженного на разочарование - по его словам, соперника уровнял Люксембурга или Лихтенштейна подопечные Валерия Карпина были обязаны обыгрывать:

- Для меня эта ничья сродни ничьей с Лихтенштейном или Люксембургом — вряд ли кого-то здесь можно выделить, даже среди тех, у кого был дебют. Сборные такого уровня надо с запасом побеждать, - цитирует слова Булыкина Газета.Ru.