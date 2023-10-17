Булыкин разочарован игрой сборной России

Бывший нападающий российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин был уверен в том, что сборная России справится с командой Кении в товарищеском матче, но подопечные Валерия Карпина разочаровали Булыкина. Игра закончилась со счетом 2:2 и бывший футболист очень разочарован увиденной им картиной.

- Игра разочаровала, были индивидуальные ошибки у наших защитников. Не проиграли — и на том спасибо. Еле отыгрались в конце, этот матч явно не удался сборной России, - сокрушается Булыкин, слова которого цитирует Газета.Ru.

В предыдущем матче сборной России удалось обыграть Камерун с минимальным преимуществом.