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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Булыкин разочарован игрой сборной России

17 Октября 2023 • 02:26 Комментировать

Бывший нападающий российской сборной и московского «Локомотива» Дмитрий Булыкин был уверен в том, что сборная России справится с командой Кении в товарищеском матче, но подопечные Валерия Карпина разочаровали Булыкина. Игра закончилась со счетом 2:2 и бывший футболист очень разочарован увиденной им картиной.

- Игра разочаровала, были индивидуальные ошибки у наших защитников. Не проиграли — и на том спасибо. Еле отыгрались в конце, этот матч явно не удался сборной России, - сокрушается Булыкин, слова которого цитирует Газета.Ru.

В предыдущем матче сборной России удалось обыграть Камерун с минимальным преимуществом.


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Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Дмитрий Булыкин
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