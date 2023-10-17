​Игнатьев: «Не увидели скорости и огня в игре сборной»

Сборная России подвела Бориса Игнатьева - он был уверен, что после победы над Камеруном удастся обыграть вряд ли более сильную сборную Кении, никогда не выступавшую в финальной части чемпионата мира, но не тут-то было.

Игра закончилась вничью и Игнатьев не скрывает своего разочарования выступлением подопечных Валерия Карпина. Он считает, что команда заметно сдала после игры с Камеруном.

- Рисунок игры нашей команды был далек от того, что мы видели в предыдущем матче с Камеруном. Тогда мы и бежали, и агрессивно атаковали, хорошо оборонялись, компактно располагалась на поле. А против Кении мы не увидели скорости, какого-то внутреннего огня, - цитирует слова Игнатьева Bobsoccer.ru.