Трансферы Турнирные таблицы Рейтинги Контакты
Выберите подарок
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Регистрация
Новости Матчи Прогнозы ТОП букмекеров
Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Балахнин разочарован игрой российской сборной

17 Октября 2023 • 01:43 Комментировать

Сборная России провела еще один товарищеский матч против африканского оппонента, но не сумела выиграть - 2:2 со сборной Кении. Бывший представитель тренерского штаба российской сборной Сергей Балахнин расстроен - он не увидел у команды Валерия Карпина должной игры. По его мнению, даже в матче с Камеруном, который был выигран с минимальным преимуществом, команда смотрелась много лучше.

- Расстраивает не так результат, как сама игра. Точнее то, что её практически не было за исключением концовки, когда начали создавать какое-то давление и сравняли счёт. Даже на фоне первого матча с Камеруном всё выглядело печально, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.


Оценить новость
Евро-Футбол.Ру,
Сборная России Сергей Балахнин
Добавьте Евро-Футбол в источники
Бонусы букмекеров
100 $ Получить
200 $ Получить
25000 ₽ Получить
150 $ Получить
Комментарии
Регистрация
Рейтинг комментариев
Внимание! Запрещены комментарии про политику. Спасибо.
Пока комментариев нет, напишите первым!
На Евро-Футболе:
Новости
Сегодня, 17 Октября
02:04 · Россия. Премьер-лига
​Игнатьев: «Не увидели скорости и огня в игре сборной»
01:43 · Россия. Премьер-лига
​Балахнин разочарован игрой российской сборной
16 Октября
23:32 · Россия. Премьер-лига
Агент Джикии: На блогеров и прочих говорливых людишек мы не обращаем внимания
23:07 · Россия. Премьер-лига
В «Оренбурге» оценили дебют Арсена Адамова за сборную России
22:43 · Россия. Премьер-лига
Полузащитник «Динамо» Фомин может пропустить не меньше месяца из-за травмы голеностопа слухи
22:25 · Россия. Премьер-лига
Орлов рассказал, что европейские скауты обратили внимание на четырёх игроков сборной России - известны имена
21:34 · Россия. Премьер-лига
​Карпин рассказал о травме Фомина
21:21 · Россия. Премьер-лига
Непомнящий: «Я не очень позитивен к натурализации игроков»
21:14 · Россия. Премьер-лига
Игрок «Крыльев Советов» сыграет против сборной Португалии с первых минут
20:43 · Россия. Мелбет-Первая лига
КДК рассмотрит «атаку» голкипера «Енисея» на болбоя
20:12 · Россия. Премьер-лига
Молодёжная сборная России сыграла вничью с командой академии «Сан-Паулу»
19:49 · Россия. Премьер-лига
Голкипер сборной Камеруна не прочь продолжить карьеру в РПЛ
19:44 · Россия. Премьер-лига
Отец Агаларова рассказал о целях сына на сезон
19:43 · Россия. Премьер-лига
Стадион в Нижнем Новгороде пошёл в массы
19:23 · Россия. Премьер-лига
Карпукас тренируется индивидуально в расположении «Локомотива»
Все новости
Рекомендуем