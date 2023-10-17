​Балахнин разочарован игрой российской сборной

Сборная России провела еще один товарищеский матч против африканского оппонента, но не сумела выиграть - 2:2 со сборной Кении. Бывший представитель тренерского штаба российской сборной Сергей Балахнин расстроен - он не увидел у команды Валерия Карпина должной игры. По его мнению, даже в матче с Камеруном, который был выигран с минимальным преимуществом, команда смотрелась много лучше.

- Расстраивает не так результат, как сама игра. Точнее то, что её практически не было за исключением концовки, когда начали создавать какое-то давление и сравняли счёт. Даже на фоне первого матча с Камеруном всё выглядело печально, - цитирует слова Балахнина Vprognoze.ru.