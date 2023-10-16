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Агент Джикии: На блогеров и прочих говорливых людишек мы не обращаем внимания

16 Октября 2023 • 23:32 Комментировать

Агент защитника московского «Спартака» и сборной России Георгия Джикии Вадим Шпинёв высказался о критике в адрес своего клиента после товарищеского матча против сборной Кении.

Агент отметил, что, если мы подразумеваем настоящих болельщиков, то, наверное, хейта не должно быть, а на блогеров они не обращают внимания.

«Мы все невзгоды преодолеем и будем ещё сильнее. На хейт внимания не обращаем. Такие моменты имеют место быть у любого спортсмена, даже у величайших», - приводит слова Шпинёва Sport24.

Напомним, что после грубой ошибки Джикии сборная Кении поразила ворота Ильи Помазуна. 

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Сборная России Георгий Джикия Вадим Шпинёв
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