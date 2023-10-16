В «Оренбурге» оценили дебют Арсена Адамова за сборную России

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев высказался о дебюте защитника Арсена Адамова за сборную России в товарищеском матче против сборной Кении (2:2).

Спортивный функционер отметил, что игрок смотрелся достаточно неплохо, а первое выступление за национальную сборную придаст ему уверенности.

«Мы будем только рады, если Арсен получит еще вызов в сборную России. У нас сейчас семь человек уехало в сборные, никогда такого не было. За ребят мы очень рады, следим за ними, смотрим. Это все плюс для клуба», - приводит слова Андреева Metaratings.ru.

23-летний футболист провел на поле все 90 минут.