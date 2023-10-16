Полузащитник московского «Динамо» Даниил Фомин рискует пропустить не меньше месяца из-за травмы голеностопа, которую он получил в товарищеском матче против сборной Кении (2:2).

Данную информацию сообщает «Матч ТВ».

Ранее главный тренер сборной России Валерий Карпин сообщил, что игрок повернул тот же голеностоп, из-за которого он практически не появлялся на поле в сентябре.

В текущем сезоне Фомин принял участие в 12 играх во всех турнирах, в которых отметился двумя забитыми мячами и двумя результативными передачами партнёрам по команде.

В субботу, 21 октября, «Динамо» сыграет против «Локомотива».