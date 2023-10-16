Орлов рассказал, что европейские скауты обратили внимание на четырёх игроков сборной России - известны имена

Комментатор Геннадий Орлов рассказал, что европейские скауты обратили внимание на четырёх игроков сборной России после победы в товарищеском матче против сборной Камеруна (1:0).

Эксперт отметил, что его иностранные коллеги поставили высокую оценку четырем футболистам.

«Это Сафонов, Кузяев, Пиняев и Чалов. То есть сразу на них обратили внимание европейские селекционеры. Кузяев и так играет в «Гавре», причём у него появилась уверенность, он прибавил», - заявил Орлов в эфире радио «Зенит».

Напомним, что Кузяев перешёл в «Гавр» минувшим летом.