​Карпин рассказал о травме Фомина

В понедельник вечером сборные России и Кении сыграли вничью в товарищеском матче со счётом 2:2. Уже по ходу первого тайма Валерию Карпину пришлось делать замену из-за травмы полузащитника Даниила Фомина. После игры тренер российской сборной сказал несколько слов о травме Фомина.

«Фомин подвернул голеностоп», - сказал Карпин журналистам.

На клубном уровне Даниил Фомин представляет московское «Динамо». Наверняка в ближайшее время полузащитник пройдёт медицинское обследование.

Ближайший матч Премьер-лиги России «Динамо» проведёт 21 октября – против «Локомотива» на выезде.