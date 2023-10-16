Непомнящий: «Я не очень позитивен к натурализации игроков»

Российский тренер и эксперт Валерий Непомнящий высказался о такой теме как натурализация игроков. И рассказал, в каком случае положительно относится к данному процессу, а в каком – нет.

«Не очень позитивно отношусь к этому. Я за то, чтобы гражданство РФ получали те легионеры, которые воспитывались в нашем футболе и довольно долго жили в России. А натурализация пришедшего готового игрока, по-моему, неправильно. Его менталитет уже не поменяется», - рассуждает Непомнящий для Vprognoze.by.

Тренер добавил, что в некоторых странах есть практика приглашать иностранцев в команды 12-14 лет.

«Они воспитываются в среде страны пребывания. Затем им дают гражданство и возможность выступать за сборную», - поясняет Непомнящий.