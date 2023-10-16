Игрок «Крыльев Советов» сыграет против сборной Португалии с первых минут

Полузащитник «Крыльев Советов» и национальной сборной Боснии и Герцеговины Амар Рахманович с первых минут начнёт матч против сборной Португалии. Он стартует совсем скоро в боснийском городе Зеница - в 21:45 по московскому времени.

Рахманович выступает за «Крылья» второй сезон, в сезоне текущем ему уже удалось отметиться тремя голами и двумя ассистами в рамках 11 встреч. Отметим, что три дня назад в игре против сборной Лихтенштейна Рахманович отметился голом. Со счётом 2:0 в итоге тогда победила балканская команда в гостях.

Следить за событиями матча боснийцев и португальцев можно в текстовой трансляции, которую проводит наш портал.