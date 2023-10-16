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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Голкипер сборной Камеруна не прочь продолжить карьеру в РПЛ

16 Октября 2023 • 19:49 Комментировать

Голкипер национальной сборной Камеруна Джозеф Ондоа заявил, что не прочь продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

«Я не смогу сейчас ответить на этот вопрос (смеется). У меня контракт с «Нимом», но в будущем может произойти все, что угодно. Не могу исключать свой переход в российский клуб», - говорит Ондоа «Спорту День за Днём».

Напомним, что 12 октября камерунцы встречались в Москве со сборной России (0:1) и в том матче Ондоа защищал ворота «неукротимых львов».

«Москва – классный, очень красивый город. Я уже успел чуть-чуть погулять тут», - добавил футболист.

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Евро-Футбол.Ру,
Сборная Камеруна Джозеф Ондоа
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