Голкипер сборной Камеруна не прочь продолжить карьеру в РПЛ

Голкипер национальной сборной Камеруна Джозеф Ондоа заявил, что не прочь продолжить карьеру в Российской премьер-лиге.

«Я не смогу сейчас ответить на этот вопрос (смеется). У меня контракт с «Нимом», но в будущем может произойти все, что угодно. Не могу исключать свой переход в российский клуб», - говорит Ондоа «Спорту День за Днём».

Напомним, что 12 октября камерунцы встречались в Москве со сборной России (0:1) и в том матче Ондоа защищал ворота «неукротимых львов».

«Москва – классный, очень красивый город. Я уже успел чуть-чуть погулять тут», - добавил футболист.