Отец Агаларова рассказал о целях сына на сезон

Отец нападающего грозненского «Ахмата» Гамида Агаларова Руслан Агаларов рассказал о будущем своего сына.

Агаларов-старший отметил, что форвард постепенно набирает форму, и считает, что любой футболист обязан бороться за место в основном составе, и его сын не является исключением.

«Цели на сезон? Чтобы «Ахмат» набрал три очка в ближайшей игре. Глобальная цель? Я не знаю, что будет завтра, а вы говорите о целом сезоне», - приводит слова Руслана Агаларова Sport24.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.