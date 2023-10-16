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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Отец Агаларова рассказал о целях сына на сезон

16 Октября 2023 • 19:44 Комментировать

Отец нападающего грозненского «Ахмата» Гамида Агаларова Руслан Агаларов рассказал о будущем своего сына.

Агаларов-старший отметил, что форвард постепенно набирает форму, и считает, что любой футболист обязан бороться за место в основном составе, и его сын не является исключением.

«Цели на сезон? Чтобы «Ахмат» набрал три очка в ближайшей игре. Глобальная цель? Я не знаю, что будет завтра, а вы говорите о целом сезоне», - приводит слова Руслана Агаларова Sport24.

В текущем сезоне 23-летний футболист принял участие в шести играх во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом. 

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Евро-Футбол.Ру,
Руслан Агаларов Ахмат Гамид Агаларов
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