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Карпукас тренируется индивидуально в расположении «Локомотива»

16 Октября 2023 • 19:23 Комментировать
Локомотив Москва
...
Динамо Москва
21.10 16:30

Полузащитник столичного «Локомотива» Артём Карпукас на данный момент тренируется индивидуально в расположении «железнодорожников», заявил сегодня его агент Александр Клюев.

«Артем в расположении своего клуба, продолжает восстанавливаться от травмы. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе», - рассказал Клюев «Спорт-Экспрессу».

Надежда на то, что полузащитник сыграет против «Динамо» в 12 туре, как добавляет агент, по-прежнему жива.

Карпукас – один из незаменимых игроков «Локо» в этом сезоне, в его активе 14 матчей в рамках РПЛ и Кубка России. Напомним, что в минувшем сентябре он дебютировал за сборную России, однако на этот октябрьский сбор по причинам здоровья он не поехал.

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Евро-Футбол.Ру,
Локомотив Москва Александр Клюев Артём Карпукас
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