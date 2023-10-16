Карпукас тренируется индивидуально в расположении «Локомотива»

Полузащитник столичного «Локомотива» Артём Карпукас на данный момент тренируется индивидуально в расположении «железнодорожников», заявил сегодня его агент Александр Клюев.

«Артем в расположении своего клуба, продолжает восстанавливаться от травмы. Сейчас он тренируется по индивидуальной программе», - рассказал Клюев «Спорт-Экспрессу».

Надежда на то, что полузащитник сыграет против «Динамо» в 12 туре, как добавляет агент, по-прежнему жива.

Карпукас – один из незаменимых игроков «Локо» в этом сезоне, в его активе 14 матчей в рамках РПЛ и Кубка России. Напомним, что в минувшем сентябре он дебютировал за сборную России, однако на этот октябрьский сбор по причинам здоровья он не поехал.