​Колосков назвал лучшего тренера РПЛ

Вячеслав Колосков, почётный президент Российского футбольного союза, оценил выступления «Краснодара» в этом чемпионате.

Как известно, именно «Краснодар» после одиннадцати туров занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги. Команда Владимира Ивича набрала 27 очков из 33 возможных.

«Удивил своей стабильностью «Краснодар», который, в отличие от «Спартака», ЦСКА и «Зенита», играет с меньшими перепадами – они по праву занимают первое место. Их тренер Ивич по праву забрал приз лучшему тренеру месяца два раза подряд – сейчас это лучший специалист в РПЛ», - цитирует Колоскова Sport24.

Ближайший матч Премьер-лиги России «Краснодар» проведёт в субботу, 21 октября, - против «Балтики» на выезде. Стартовый свисток прозвучит в 19:00 по московскому времени.