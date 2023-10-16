Игрок «Факела» Ивахнов возобновил тренировки после операции

Молодой нападающий воронежского «Факела» Матвей Ивахнов снова в строю, радует своих болельщиков пресс-служба клуба Премьер-лиги.

Напомним, что в матче против «Оренбурга» (0:0) в Кубке России в минувшем сентябре Ивахнов получил травму. А в конце прошлого месяца ему пришлось перенести операцию на лобной пазухе на её передней стенке.

В текущем сезоне в активе 20-летнего игрока четыре проведённых официальных матча за «Факел», результативными действиями в них он не отмечался.

«Факел» после 11 туров РПЛ занимает в турнирной таблице 15 место, в активе команды девять баллов.