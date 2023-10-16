Динияр Билялетдинов: «Чалов находится на правильном пути»

Бывший полузащитник сборной России Динияр Билялетдинов выделил из всех игроков РПЛ первой трети сезона форварда столичного ЦСКА Фёдора Чалова и объяснил, почему сделал такой выбор.

«Он разнообразил свою игру, забивает. И за сборную забил, нужно это отметить. Старается действовать более разносторонне, чем мы привыкли видеть. Поэтому находится на правильном пути», - говорит Чалов для Metaratings.

На данный момент у 25-летнего Чалова в сезоне шесть голов и ассист в РПЛ и один гол в Кубке России. 12 октября форвард своим голом принёс победу сборной России над командой Камеруна, этот гол стал для него дебютным за сборную.