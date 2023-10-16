Ярошик: Если «Краснодар» никого не продаст, то сможет стать чемпионом

Бывший главный тренер «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мнением о шансах «Краснодара» в борьбе за чемпионство в нынешнем розыгрыше РПЛ.

«Сегодня они играют интересно. Если никого не продадут зимой и продолжат дальше хорошо играть, смогут получить свой первый трофей и стать чемпионами. У них отличная поддержка болельщиков», — приводит слова Ярошика Sport24.

Как считает чешский специалист, составить конкуренцию «Краснодару» может только «Зенит».

За 11 туров «быки» набрали 27 очков и уверенно лидируют в турнирной таблице чемпионата России. На второй строчке идут «Крылья Советов», имея в своем активе 21 очко. «Зенит» замыкает тройку, в копилке «сине-бело-голубых» 20 баллов.