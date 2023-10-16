Орещук назвал игрока, без которого у «Краснодара» будут проблемы

Футбольный агент и функционер Роман Орещук назвал футболиста, который является определяющим в текущих результатах лидера РПЛ, «Краснодара». И имя ему – Джон Кордоба. Эксперт уверен, что без колумбийца в атаке «быки» будут испытывать серьёзные проблемы.

«Без Кордобы «Краснодар» однозначно посыплется. Если Кордоба уйдет в другой клуб, не видать «Краснодару» золотых медалей РПЛ, как собственных ушей. Нельзя ни в коем случае потерять этого нападающего зимой», - говорит Орещук для Metaratings, добавляя, что в грядущую зимнюю паузу к игроку будет огромный интерес от других клубов.

«Краснодар» с шестиочковым отрывом идёт на первом месте в РПЛ после 11 тура.