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Орещук назвал игрока, без которого у «Краснодара» будут проблемы

16 Октября 2023 • 18:01 Комментировать
Балтика
...
Краснодар
21.10 19:00

Футбольный агент и функционер Роман Орещук назвал футболиста, который является определяющим в текущих результатах лидера РПЛ, «Краснодара». И имя ему – Джон Кордоба. Эксперт уверен, что без колумбийца в атаке «быки» будут испытывать серьёзные проблемы.

«Без Кордобы «Краснодар» однозначно посыплется. Если Кордоба уйдет в другой клуб, не видать «Краснодару» золотых медалей РПЛ, как собственных ушей. Нельзя ни в коем случае потерять этого нападающего зимой», - говорит Орещук для Metaratings, добавляя, что в грядущую зимнюю паузу к игроку будет огромный интерес от других клубов.

«Краснодар» с шестиочковым отрывом идёт на первом месте в РПЛ после 11 тура.

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Евро-Футбол.Ру,
Краснодар Роман Орещук Джон Кордоба
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