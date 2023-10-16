Ярошик назвал лучшего тренера РПЛ

Экс-наставник «Оренбурга» Иржи Ярошик поделился мнением о лучшем тренере в Российской премьер-лиге по итогам первой трети текущего сезона.

«Лучшим тренером РПЛ, против которого успел сыграть, считаю Ивича, потому что поднял «Краснодар» в лидеры. Всем нужно немного времени для адаптации. Эти полгода ему пригодились — «Краснодар» хорошо стартанул», — цитирует Ярошика Sport24.

Напомним, 46-летний Владимир Ивич возглавляет «Краснодар» с января этого года. На данный момент «быки» занимают первое место в турнирной таблице чемпионата России, имея в своем активе 27 очков. Ближайшим преследователем «Краснодара» являются «Крылья Советов», у которых в копилке 21 балл.

21 октября кубанский коллектив сыграет с «Балтикой» в рамках 12-го тура РПЛ.