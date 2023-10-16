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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

Гуренко назвал огромный недостаток Первой и Второй лиг России

16 Октября 2023 • 17:41 Комментировать
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21.10 16:30

Белорусский тренер Сергей Гуренко не против продолжить дальнейшую тренерскую карьеру в России. Однако специалист назвал один огромный недостаток, присущий российским Мелбет-Первой лиге и Второй лиге.

«В России очень интересно работать, всё же другой чемпионат с другими футболистами. Единственный нюанс – сложная логистика. У клубов Первой и Второй лиг на выезд тратится около суток. У команд РПЛ в этом плане проще», - говорит Гуренко в интервью «Спорту День за Днём».

Последним клубом в карьере Гуренко была «Уфа», башкирский флагман футбола он покинул в августе из-за неудовлетворительных результатов. Ранее Гуренко ответил на вопрос о поступающих ему предложениях.

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Евро-Футбол.Ру,
Сергей Гуренко
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