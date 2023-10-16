Белорусский тренер Сергей Гуренко высказался о своём будущем. Напомним, что в июне 2023 года специалист возглавил «Уфу», однако спустя два месяца уже был уволен после ряда провальных матчей.

«Пока отдыхаю, нет никаких предложений. Сейчас же сезон в разгаре. Может, ближе к зиме будут появляться какие-то предложения, не знаю. Пока все спокойно», - говорит 51-летний тренер для «Спорта День за Днём».

Ранее в карьере Гуренко возглавлял минское «Динамо», «Торпедо-БелАЗ», солигорский «Шахтёр», литовский «Ритеряй», был ассистентом главного тренера в «Краснодаре», «Амкаре» и бельгийском «Стандарде» и сборной Сербии.