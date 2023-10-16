Агент Мигела опроверг слова своего коллеги об уходе бразильца из «Сочи»

Сергей Новиков, агент полузащитника «Сочи» Мигела Силвейры, отреагировал на информацию о возможном уходе игрока зимой.

Ранее бразильский агент Жоао Хеманн заявил, что в предстоящее трансферное окно Мигел может перейти в другой российский клуб.

«Уверен, журналисты немного не так поняли Хеманна. На данный момент Мигел сосредоточен на выступлении за «Сочи». Все его мысли о том, чтобы помочь команде выбраться с последнего места в чемпионате», — приводит слова Новикова «Спорт-Экспресс».

Агент отметил, что Мигел не думает об уходе из «Сочи» и предложений по футболисту на данный момент нет.

В нынешнем сезоне 20-летний хавбек сыграл в 16 матчах с учетом всех турниров, в которых забил два мяча и сделал три голевых паса.

После 11 туров «Сочи» занимает последнее место в чемпионате России, набрав шесть очков.