Салтыков и Кирш — в стартовом составе молодёжной сборной России на матч с «Сан-Паулу»

Сегодня, 16 октября, молодёжная сборная России проведёт товарищеский матч с молодёжной командой «Сан-Паулу».

С первых минут в составе молодежки на поле выйдут следующие футболисты: Москвичёв (вр), Бессмертный, Лукин (капитан), Кирш, Крашевский, Чобанов, Салтыков, Кучугура, Кокшаров, Родионов, Дмитриев.

Стоит сказать, что старт товарищеского матча между сборной России и «Сан-Паулу» был запланирован на 17:00 по московскому времени. Однако российская команда опоздала на стадион из-за перекрытых дорог. На данный момент ориентировочное начало матча – 17:30.

За всеми событиями можно следить в текстовой трансляции на портале LiveResult.