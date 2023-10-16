Молодёжная сборная России задерживается на матч – известна причина

В понедельник молодёжная сборная России проведёт товарищеский матч против команды академии «Сан-Паулу». Начало игры задерживается из-за опоздания российской молодёжки. Пресс-служба команды отмечает, что задержка на стадион связана с пробками на бразильских дорогах.

Следить за развитием событий в матче молодёжной сборной России можно будет в текстовой трансляции на портале LiveResult.

Ранее молодёжная сборная России по ходу сбора в Бразилии сыграла вничью со «СКА-Бразил» (2:2), а также обыграла «Палмейрас» (3:1) и «Сантос» (6:4).