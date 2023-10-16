Агент: «Щенников не может навязывать себя ЦСКА»

Сергей Пушкин, агент бывшего защитника ЦСКА Георгия Щенникова, высказался о состоянии своего клиента, находящегося сейчас без клуба.

По словам Пушкина, 32-летний Щенников тренируется самостоятельно и находится в хорошей форме.

«Он тренируется самостоятельно, поддерживает форму и находится в полном тонусе. Поддерживать форму с ЦСКА? Георгий же не может навязывать себя. И он, и ЦСКА дали другу другу много», — приводит слова агента «Спорт-Экспресс».

Напомним, Щенников покинул ЦСКА минувшем летом. В прошлом сезоне защитник провёл в составе «армейцев» шесть матчей, не отметившись в них результативными действиями.