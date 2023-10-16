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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​Динияр Билялетдинов выделил двух тренеров РПЛ

16 Октября 2023 • 16:42 Комментировать

Бывший футболист национальной сборной России Динияр Билялетдинов ответил на вопрос, кого он мог бы выделить из тренеров Российской премьер-лиги.

Билялетдинов назвал Владимира Ивича из «Краснодара» и Игоря Осинькина из «Крыльев Советов».

«Наверно, Ивич навскидку. Тренер «Крыльев» – тоже», - сказал Билялетдинов, чьи слова приводятся на страницах Metaratings.

После одиннадцати туров «Краснодар» Владимира Ивича занимает первое место в турнирной таблице чемпионата России (27 очков). «Крылья Советов» Владимира Ивича идут вторыми (21 очко).

Матчи двенадцатого тура чемпионата России пройдут 21 и 22 октября.

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Евро-Футбол.Ру,
Крылья Советов Краснодар Динияр Билялетдинов Игорь Осинькин Владимир Ивич
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