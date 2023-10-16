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Хавбек «Сочи» Мигел может продолжить карьеру в другом клубе РПЛ

16 Октября 2023 • 16:14 Комментировать
Урал
...
Сочи
22.10 12:00

Агент Жоао Хеманн, представляющий интересы полузащитника «Сочи» Мигела Силвейры, поделился информацией о будущем своего клиента.

«Ситуация в «Сочи» непростая. Очень вероятно, что Мигел сменит клуб уже в декабре. Ему нравится Россия, и он может продолжить карьеру в другом клубе из РПЛ», — приводит слова агента Sport24.

В текущем сезоне 20-летний бразилец провел 16 матчей во всех турнирах, забил два мяча и стал автором трех результативных передач.

Действующий трудовой договор Мигела с «Сочи» рассчитан до 2026 года. Эксперты портала Transfermarkt оценивают стоимость футболиста в 1,8 млн евро.

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Евро-Футбол.Ру,
Сочи Мигел Силвейра Жоао Хеманн
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