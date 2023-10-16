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​Абаскаль отказался от форварда из Бельгии – его предлагали «Спартаку» эксклюзив

16 Октября 2023 • 15:29 Комментировать

«Спартаку» в летнее трансферное окно предлагали подписать Уго Кёйперса из «Гента». Тем не менее, главный тренер московской команды Гильермо Абаскаль оказался от этой кандидатуры. Об этом стало известно сетевому изданию «Евро-Футбол.Ру».

Уго Кёйперсу 26 лет, специалисты авторитетного портала Transfermarkt оценивают бельгийского нападающего в 11 миллионов евро.

Стоит сказать, что в сезоне 2023/2024 Кёйперс исправно забивает – в 15 матчах нападающий записал на свой счёт 11 голов и три результативных паса на партнёров.

Добавим, что на текущий момент «Спартак» занимает шестое место в турнирной таблице чемпионата России. От лидирующего «Краснодара» команда Гильермо Абаскаля отстаёт на 10 очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Спартак Москва Гент Гильермо Абаскаль Уго Кёйперс
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