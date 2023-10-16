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Григорий Иванов: «До зимы Шатов точно не появится в «Урале»

16 Октября 2023 • 14:45 Комментировать
Урал
...
Сочи
22.10 12:00

Президент «Урала» Григорий Иванов высказался о будущем полузащитника екатеринбургского клуба Олега Шатова, который ранее приостановил карьеру и приступил к обучению на тренера.

«Олег учится, залечивает травмы. До зимы он точно не появится в «Урале», — цитирует Иванова «РБ Спорт».

При этом Иванов не смог сказать, планирует ли 33-летний футболист в ближайшее время объявить о завершении карьеры.

В прошлом сезоне Шатов провёл за «Урал» пять матчей, не сумев отметиться в них результативными действиями. В текущем розыгрыше РПЛ полузащитник на поле не выходил.

После 11 туров чемпионата России «Урал» занимает девятое место в турнирной таблице, имея в своём активе 16 набранных очков.

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Евро-Футбол.Ру,
Урал Григорий Иванов Олег Шатов
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