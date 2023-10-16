Орещук считает «Зенит» единственным конкурентом «Краснодара» в нынешнем сезоне

Бывший спортивный директор «Динамо» Роман Орещук поделился мнением о конкуренции в нынешнем розыгрыше чемпионата России.

Напомним, после 11 туров РПЛ турнирную таблицу возглавляет «Краснодар». По мнению Орещука, единственным конкурентом «быков» в борьбе за чемпионский титул является «Зенит», отстающий сейчас от команды Владимира Ивича на семь очков.

«До конца первой половины чемпионата они («Краснодар»), наверное, дотянут, закончат первыми. Зимой непонятно — усилятся, не усилятся. Может, одну-две позиции усилить можно было бы. Многое будет зависеть от тренера и его умения подготовить команду», — приводит слова Орещука Metaratings.

В ближайшем 12-м туре РПЛ «Краснодар» встретится с «Балтикой». Эта игра состоится 21 октября и начнётся она в 19:00 по московскому времени.