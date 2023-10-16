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Чемпионат России. Премьер-Лига. РПЛ

​УЕФА не отменил допуск юношей России – в РФС объяснили ситуацию

16 Октября 2023 • 14:08 Комментировать

УЕФА не отменил допуск юношеских сборных России, просто на сегодняшний день технического решения для выступлений российских команд нет. Об этом представителям СМИ рассказал Максим Митрофанов, который занимает должность генерального секретаря Российского футбольного союза.

«Было поручение исполкома проработать ситуацию, техническое решение ищется. С чего стали сбрасывать информацию о том, что что-то отменили, - надо спрашивать у них», - сказал Митрофанов журналистам.

Напомним, что о допуске юношей России к официальным турнирам УЕФА объявил в конце сентября. Позже, спустя несколько недель, исполком организации снял с повестки этот вопрос. Произошло это на фоне бойкота ряда стран.  

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Евро-Футбол.Ру,
РФС УЕФА Максим Митрофанов Юношеская Сборная России
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