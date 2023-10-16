Геркус: «Зенит» будет биться за чемпионство до конца»

Экс-президент столичного «Локомотива» Илья Геркус поделился мнением об амбициях петербургского «Зенита» в нынешнем розыгрыше Российской премьер-лиги.

«Перестройка небольшая у команды, усталость от побед тоже чувствуется, но ничего серьёзного. За титул они будут биться до конца, лёгкой прогулки у «Краснодара» не будет», - приводит слова Геркуса «Чемпионат».

По итогам 11 туров чемпионата России «сине-бело-голубые» набрали 20 баллов и занимают третье место в турнирной таблице. Отставание от лидирующего «Краснодара» составляет семь очков. Ближайший матч питерцы поведут на своем поле против «Крыльев Советов» 22 октября.