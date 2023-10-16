Божович: «Планирую поездку на поезде Москва — Владивосток»

Бывший главный тренер «Динамо» и «Локомотива» Миодраг Божович рассказал о своём желании совершить поездку на поезде Москва — Владивосток.

По словам черногорского специалиста, на такой поступок его вдохновил фильм «Адмирал». По ходу поездки Божович рассчитывает увидеть много красивых мест.

«Планирую поездку на поезде Москва — Владивосток. У меня всегда большое желание там побывать. Готов с женой провести в поезде неделю. Там очень красиво!» — цитирует Божовича Sport24.

Напомним, в настоящий момент Божович находится без клуба. Последним местом работы 55-летнего специалиста был тульский «Арсенал», который он покинул летом 2022 года.